En güzel ezanı okudular, ödülleri aldılar

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kur'an'ı Kerim Okuma, Ezan Okuma, Hutbe Okuma ve Hafızlık yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

İl Finallerinde birinci ve ikinci olan TOBB Anadolu İmam Hatip Lisesi, Yörükzade Ahmet Fevzi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Şehit Ramazan Emet İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerine belgeleri ve ödülleri Bolvadin İlçe Milli Eğitim Müdürü Derviş Özçal, Şube Müdürleri Mehmet Ali Keleş ve Mehmet Küçük tarafından verildi. Bolvadin İlçe Milli Eğitim Müdürü Derviş Özçal, yarışmalarda gösterdikleri başarılarla Bolvadin'i gururlandıran öğrencilere bir araya geldi. Müdür Özçal başarıda emeği geçen tüm paydaşları kutlayarak idareci, öğretmen, öğrenci ve velilere teşekkür etti.