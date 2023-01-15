Afyonkarahisar'da bu yıl 6'ncısı düzenlenen Ulusal Kümes Hayvanları yarışması sonucunda bin 500 kümes hayvanı arasından çeşitli dallarda en güzel tavşan, kaz, tavuk ve güvercin seçildi.

Sandıklı ilçesinde Türkiye Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Federasyonu tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenen Ulusal Kümes Hayvanları yarışması ödül töreni Sandıklı Organize Sanayi Sitesi'ndeki bir fabrikada gerçekleştirildi. Gösteride federasyon bünyesindeki 50 dernek üyesi tarafından tavşan, kaz, güvercin, tavuk ve horozlardan oluşan bin 500'e yakın hayvan yarıştı. Ziyaretçilerden yoğun ilgi gören etkinlikte 90 ile 97 puan arasından puanlanarak ödüllendirilen hayvanların sahiplerine Türkiye Şampiyonluğu, ikincilik, üçüncülük ve onursal kupa ödülleri verildi. Kupa ödül törenine Kaymakam Mehmet Sülün, Türkiye Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Federasyonu Başkanı Özcan Çetin, Organizasyonun düzenlendiği fabrikanın sahibi İsmail Elibol, Sandıklı Süs Tavukları yetiştiricileri Dernek Başkanı Ali Keskin ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“Aynı zamanda bir eğitim ortamı olduğunu da gördük”

Kaymakam Mehmet Sülün, Allah'ın yarattığı bu güzellikteki canlıları görünce çok mutlu olduklarını ifade etti. Kaymakam Sülün, “Tavuk deyince aklıma sadece birkaç çeşit gelirdi. Ama bugün çocuklarımla birlikte bu salonu gezdiğimde Allah'ın sanatı karşısında maşallah demekten kendimi alamadım. Aslında biz sadece burada tavuk görmedik, kanatlı hayvanları görmedik. Aynı zamanda bir eğitim ortamı olduğunu da gördük. Çünkü buraya gelen insanlar, buraya gelen çocuklar, buraya gelen hanımefendi ve beyler bundan sonra ben eminim ki hayvanlara çok daha farklı bir gözle bakacaklar” diye konuştu.