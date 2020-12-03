Engelli bireyler akülü araçlarına kavuştu

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet tarafından 10 adet akülü araçlara engelli bireylere teslim edildi. Araçların anahtarlarını sahiplerine teslim eden Başkan Zeybek, "Afyonkarahisar Belediyesi olarak bu güne kadar 611 adet akülü araç, 377adet ise tekerlekli sandalyeyi vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Şimdi de 10 adet akülü aracı, engelli kardeşlerimize teslim etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bundan sonra da engelli kardeşlerimizin her zaman yanında olacağız. Onları kendimizden asla farklı görmeyeceğiz. Engelli kardeşlerimizin akülü araçlarına kavuşmalarında destek olan Emirdağ Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYAD) teşekkür ediyorum. Engelli kardeşlerimiz bu araçlarıyla kazasız, belasız yaşamlarına devam etmesini temenni ediyorum” dedi.