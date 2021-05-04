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Engelli bireyler sabun üretti

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesindeki Engelli Bakım Merkezinde, engelli vatandaşların el becerilerini geliştirmek, motor faaliyetlerine destek olmak ve üretim seviyelerini anlamalarını sağlamak amacıyla sabun üretimi yapıldı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki Engelli Bakım Merkezinde, engelli vatandaşların el becerilerini geliştirmek, motor faaliyetlerine destek olmak ve üretim seviyelerini anlamalarını sağlamak amacıyla sabun üretimi yapıldı.


Sandıklı Kadın Kültür Evi'ne bağlı kadınlar tarafından hayata geçirilen atölyede sabunun kalıplara dökülmesi, üretilme safhaları, koku ve renk dengesi konularında el pratiği yaparak öğrenim sağlayan Engelli Bakım Merkezi personeli, öğrenmiş oldukları bilgileri engelli bakım merkezimizde kalan engelli vatandaşlarla paylaşarak kendilerine bu konuda yardımcı oldular.


Engelli Bakım Merkezi'ne hazırlanan birbirinden güzel sabunlar süslenerek engelli vatandaşlara günün bir hatırası olarak dağıtıldı.

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