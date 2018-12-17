Engelli çift evlilik yıl dönümünü kutladı

Afyonkarahisar'da spastik engelli Ayşe ve Kutsal Efe çifti, evliliklerinin 5. yıl dönümünü düzenledikleri bir programla kutladılar.

Kütahya Bakımevinde tanışarak daha sonra hayatlarını birleştirme kararı alan Kutsal ve Ayşe Efe çifti, o günden buyana Afyonkarahisar'da bir apartmanın bodrum katında birlikte yaşıyor. Tüm engelleri aşarak evlenen engelli çift evliliklerinin 5. senesini de özel bir programla kutladılar. Kutsal ve Ayşe Efe'nin evlilik yıl dönümü kutlama programlarına İl Dernekler Müdürü Ahmet Gök ve çok sayıda sevenleri katıldı. Eşini gördüğü daha ilk günden bu yana çok sevdiğini belirten Kutsal Efe, onunla birlikte 5 yıl değil bir ömür boyu yaşamak istediğini söyledi.