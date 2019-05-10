Engelli derneklerinden Vali Tutulmaz'a ziyaret

Vali Mustafa Tutulmaz, 10-16 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Engelliler Haftası nedeniyle Kent Konseyi Başkanı M. Emin Birliktir'in ve Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı Mesut Yurt'un öncülüğünde Ağır Düzey Zihinsel Engelliler Derneği, Engelliler Gençlik Spor Kulübü, Retina Hastaları Dayanışma Derneği, Türkiye Sakatlar Derneği Afyon Şubesi, Kocatepe Engelliler Gençlik Spor Kulübü, Afyon Beyaz Ay Derneği, Afyon Otizm Derneği, UTEF Afyon İl Temsilciliği, Kamu Engelliler Derneği, Aile ve Sosyal Engelsiz Yaşam Derneği yetkilileriyle bir arya geldi.

Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı Mesut Yurt ziyaret sırasında 10-16 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Engelliler Haftası etkinlikleri ile engelli vatandaşlarımızın güncel hayatta yaşadığı sıkıntılar hakkında bilgiler aktardı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Tutulmaz, 10-16 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Engelliler Haftası hakkında bilgiler almasının akabinde, etkinliklere Valilik olarak her türlü desteğin verileceğini sözlerine ekledi. Vali Tutulmaz; “Valilik olarak engelli kardeşlerimizin daima yanındayız. Bu anlamda ilimizdeki engelli vatandaşlarımızın daha iyi imkânlarda hayatlarını sürdürmeleri için çalışmalar yürütmekteyiz. Valiliğimiz öncülüğünde yürütülen çalışmalar sayesinde engellilerimizin genel ihtiyaçlarının yanında sosyal gereksinimlerini de en iyi şekilde karşılamaktayız” diye konuştu.