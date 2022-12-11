Engelli sporcu azmetti Türkiye 1'incisi oldu

Konya'da düzenlenen Para Yüzme Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım seçmelerine katılan Hocalar İlçesi Devlethan köyünde yaşayan bedensel engelli 30 yaşındaki Fevzi Çakmak, S9 kategorisinde 100 metre kurbağalamada Türkiye birincisi olurken, 50 metre serbest yüzmede ise Türkiye 2'nciliğini elde etti.

Fevzi Çakmak, 5 yaşında arkadaşları ile oyun oynadığı sırada geçirdiği bir kaza sonrası sağ kolunu dirsek hizasından kaybetti. Hiçbir zaman umudunu kaybetmediğini belirten Çakmak; “1997 yılında 5 yaşında top oynarken, inşaat zemin çukuruna topun düşmesi ile toprak kayması sonucu sağ kolumun üzerine büyük bir taş düşmesiyle kaza geçirdim. Kolumun kangrene dönüşmesi sonucu kolumu omuzdan alacaklardı fakat daha sonra geçirdiğim ameliyatlar soncu kolumu dirsek kısmından kurtarabilmişler. Sporları çok seviyorum. Yüzme, koşuculuk sporları ile uğraşıyorum. Denizi çok sevdiğim için yüzmeyi daha çok seviyorum. 1,5 aylık bir çalışma ile şuan bir tane yarışmaya katıldım. Bu yarışmadan dereceler elde ettim. 100 metre kurbağalamada 1'inci, 50 metre serbestti 2'inci ve 100 metre serbestte 3'cülük elde ettim. Hocalar ilçesine bağlı Devlethan köyünde yaşıyorum küçük bir köy. Burada çalışma imkanım olmadığı için Hocalar İlçe Gençlik ve Spor Müdürü İsmail Barın kendisi havuz temini için bir çok yeri arayarak yardımcı oldu. Metin Şişli hocam ile irtibata geçerek antrenmanlara başladık. Köyümüze 300 kilometre uzaklıkta Antalya'da çalışmalara başladım. Yarışmaların yılda 2 kez olduğunu biliyorum. Ocak ayında kamplar oluyor çalışmalarımı ileri seviyeye götürmeyi amaçlıyorum. Daha önce Antalya'da çalıştığım ve yaşadığım için Antalya'ya gittim. Yakın çevrede engelli antrenörü bulamadım ve havuzlarda bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Antalya'ya gitmek zorunda kaldım” diye konuştu.

Hedefi olimpiyatlara katılmak

Çalışmalara sıkı bir şekilde devam ettiğini kaydeden Çakmak; “En büyük hedefim Türk Milli Takımına seçilerek Türk Bayrağını olimpiyatlarda dalgalandırmak. Buradan engellilere seslenmek istiyorum. Aslında hiç biri engelli değil. Engel beyinde başlıyor ve beyinde bitiyor. Herkes engelli adayıdır. Buradan çıktığımızda yaşayacağımız veya kaza yapmayacağımız hiç kimsenin elinde değil. Bunun için çevremizdeki engelli bireylere saygı göstermeliyiz” dedi.