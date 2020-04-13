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Engelli vatandaşların kavga ihbarına gelen polise büyük sürpriz

Afyonkarahisar’da engelli vatandaşlardan oluşan tiyatro topluluğu üyeleri kavga ihbarı ile çağırdığı polis ekiplerini alkışlarla karşılayarak yaş pasta ikram ettiler.

Afyonkarahisar'da engelli vatandaşlardan oluşan tiyatro topluluğu üyeleri kavga ihbarı ile çağırdığı polis ekiplerini alkışlarla karşılayarak yaş pasta ikram ettiler.


Polisler, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Kovid- 19) salgını ile sağlıkçılar gibi en ön saflarda mücadele ediyor. Erenler mahallesinde Ercan Kubaş isimli vatandaşın yönettiği, engelli vatandaşlardan oluşan tiyatro topluluğu, polis ekiplerine sürpriz yaptı. Tiyatro topluluğu bir pasta yaptırarak, 155 Polis İmdat hattını arayıp asılsız kavga ihbarında bulundu. İhbardan kısa bir süre sonra belirtilen adrese gelen ekipler, kendileri için hazırlanan pasta ve meş'aleleri görünce büyük bir şaşkınlık ve mutluluk yaşadı. Ekipler, sürpriz yapan ve polis haftasında kendilerini unutmayan tiyatro topuğuna teşekkür etti.

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