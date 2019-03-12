İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Erdoğan, şehit aileleri ve gazilere telefonla seslendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın Afyonkarahisar’da şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldiği programda katılımcılara telefonla seslendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Afyonkarahisar'da şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldiği programda katılımcılara telefonla seslendi.


Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Afyonkarahisar'a gelen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit aileleri ve gazilerle öğle yemeğinde bir araya geldi. Burada şehit ailelerine hitaben bir konuşma yapmak üzere kürsüye çıkan Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak şehit aileleri ve gazilerle birlikte olduğunu söyledi. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akar'ın telefon sesini açması üzerine şehit aileleri ve gazilere kısa bir konuşma yaptı. Erdoğan, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında telefonla halkı sokağa davet etmesi üzerine gazi ve şahitlerin hiç tereddüt etmeden demokrasiye sahip çıktıklarını ifade ederek teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.