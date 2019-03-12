Erdoğan, şehit aileleri ve gazilere telefonla seslendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Afyonkarahisar'da şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldiği programda katılımcılara telefonla seslendi.

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Afyonkarahisar'a gelen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit aileleri ve gazilerle öğle yemeğinde bir araya geldi. Burada şehit ailelerine hitaben bir konuşma yapmak üzere kürsüye çıkan Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak şehit aileleri ve gazilerle birlikte olduğunu söyledi. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akar'ın telefon sesini açması üzerine şehit aileleri ve gazilere kısa bir konuşma yaptı. Erdoğan, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında telefonla halkı sokağa davet etmesi üzerine gazi ve şahitlerin hiç tereddüt etmeden demokrasiye sahip çıktıklarını ifade ederek teşekkür etti.