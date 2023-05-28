Erdoğan'ın seçim zaferi Afyonkarahisar'da kutlanmaya başlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi olmayan sonuçlara göre seçimi kazanmasının ardından Afyonkarahisar'da kutlamalar başladı.

Erdoğan'ın seçim zaferi kutlamaları, AK Parti öncülüğünden bir araya gelen vatandaşlar ile Zafer Meydanı'nda başladı. Afyonkarahisar'da seçmenlerin yüzde 67'si Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy verirken, yüzde 32'i ise Millet Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek verdi. Resmi olmayan sonuçların ardından vatandaşlar Zafer Meydanı'na adeta akın etti. AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı önünde bir araya gelen vatandaşlar daha sonra Cumhur İttifakı milletvekillerinin de katılımı ile Zafer Meydanı'na kadar yürüdü. Kent merkezinde ayrıca bazı vatandaşlar araçları ile de konvoylar yaparak kutlama gerçekleştirdi.

Kutlamaların devam ettiği kentte ayrıca polis tarafından da herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için güvenlik önlemi alındı.