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Erenler de alt yapı çalışmaları tamamlandı

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek’in talimatıyla Erenler mahallesinde başlatılan kanalizasyon hattı yenileme ve yağmur suyu hattı yapım çalışmaları tamamlandı.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'in talimatıyla Erenler mahallesinde başlatılan kanalizasyon hattı yenileme ve yağmur suyu hattı yapım çalışmaları tamamlandı.


Erenler Mahallesinde özellikle yurtlar bölgesindeki nüfus yoğunluğundan dolayı zaman zaman olumsuzluklar yaşanan mevcut kanalizasyon hatları, daha büyük çaptaki hatlarla yenilendi. Böylece kanalizasyon hatlarında meydana gelebilecek olumsuzlukların önüne geçilmiş oldu.


Yine iş kapsamında olan ve aşırı yağmurlarda etkilenen cadde ve sokaklara yağmur suyu hattı ile menfezleri yapılarak yoğun yağışlarda ortaya çıkacak olumsuzluklar için gerekli önlemler alınmış oldu.

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