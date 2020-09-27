Lig'e yükselen Afyon İdman Yurdu Bayan Futbol Takımı oyuncuları antrenmanlarda gösterdikleri performansla erkek futbolculara taş çıkartırken, en kısa sürede ligin başlamasını bekliyorlar.

Afyon İdman Yurdu sezonun biran önce açılmasını beklerken, her gün yaptığı antrenmanlarla kendini her geçen gün geliştirmeye devam ediyor. hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren Afyon İdman Yurdu oyuncuları performanslarıyla erkek futbolculara taş çıkartıyorlar.

Afyon İdman Yurdu Bayan Futbol Takımı Celalettin Ulu Teknik Direktör hedeflerinin Şampiyonlar Ligi olduğunu belirterek, futbol maçlarının ne zaman başlayacağını belli olmadığını kaydetti. Ulu, "Futbol Federasyonunun yaptığı açıklamaya göre bizim maç programımız henüz belli olmadı. En son yapılan açıklamada da Ekim'in sonunda net bir karar verilecek. Biz kasım ortalarında başlayacağını bekliyoruz. Bu bağlamda da hazırlıklarımızı son sürat devam ettiriyoruz. Biz geçen yıllara göre baya transferler yaptık. Takıma yaptığımız transferlerin müthiş bir katkısı oldu. Biz yaptığımız çalışmalar sonucu hedefimizi önce birincilik olarak sonrada şampiyonlar ligi düşünüyoruz" diye konuştu.