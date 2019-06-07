Eroğlu, Bolvadin'de bayramlaşma törenine katıldı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde, Cumhurbaşkanlığı Irak Özel Temsilcisi ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu'nun katılımı ile bayramlaşma töreni yapıldı.

Bayramlaşma programında Prof. Dr. Veysel Eroğlu vatandaşların bayramını kutladı. Burada bir konuşma yapan Eroğlu, Bolvadin'e Orman ve Su İşleri Bakanlığı döneminde çok önemli yatırımlar, baraj, göletler, cezaevi ve köprüler yapıldığını anlattı. Vatandaşların sorunlarını da dinleyen Eroğlu, vatandaşların ilçe devlet hastanesinde doktor sıkıntısı olduğunu söylemesi üzerine şunları söyledi:

"Her gittiğim yerde hemen hemen bu sıkıntı olduğu söyleniyor. Biz diyoruz ki doktor sıkıntısı ancak bölge hastanesi yapılması ile çözülür. Kabul ediyorsanız Bolvadin ve Çay ilçelerimiz arasına Sultandağı, Çay ve Bolvadin'in de istifade edeceği bir bölge hastanesi yapalım. Doktor sıkıntısı da çözülmüş olur."

Konuşmasının ardından Veysel Eroğlu ve protokol üyeleri bayramlaşmak üzere Emirdağ ilçesine hareket ettiler.

Programa Eroğlu'nun yanı sıra Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven, Bolvadin Kaymakamı İbrahim Özkan, Bolvadin Belediye Başkanı Fatih Kayacan ile çok sayıda vatandaş katıldı.