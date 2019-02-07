Eroğlu, "Su tecrübemizi Irak'la paylaşacağız"

Türkiye'nin Irak Özel Temsilcisi ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, Irak'ın su sorununu giderilmesi ile ilgili Bağdat'a giderek ortak çalışma yürüteceklerini belirterek Eroğlu, "Önümüzdeki hafta Sayın Cumhurbaşkanımıza yapılan çalışmalarla ilgili bir sunum yapacağım. Daha sonra Bağdat'a giderek ortak çalışma yapacağız" diye konuştu.

Afyonkarahisar'a gelen Eroğlu, Belediye Başkanı Burhanettin Çoban'ı ziyaret etti. Eroğlu'nun ziyaretine AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Sezen, İl Kadın Kolları Başkanı Ferda Ertürk, İl Gençlik Kolları Başkanı Ethem Karahan, Merkez İlçe Başkanı Bülent Eser, Belediye Başkan adayı Mehmet Zeybek ve teşkilat mensupları eşlik etti. Milletvekili Eroğlu ve beraberindekileri Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban karşıladı.

Basına kapalı olarak gerçekleşen ziyaret öncesi basın mensuplarına açıklamada bulunan Eroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Irak Özel Temsilcisi atanmasının ardından yaptığı çalışmaları anlattı. Eroğlu, şu ifadelere yer verdi:

"Irak'ta suyun israfı söz konusu ve Cumhurbaşkanımız da beni Irak Özel Temsilcisi olarak görevlendirdi. Bu konularla ilgili bütün kurumlarda bir toplantı yaptık. Önümüzdeki hafta Cumhurbaşkanımıza yapılan çalışmalarla ilgili bir sunum yapacağım. Daha sonra Bağdat'a giderek ortak çalışma yapacağız. Çünkü Türkiye'de su konusunda şunu gururla ifade edeyim ki milletimiz gurur duyması için biz su konusunda öyle teknolojiler geliştirdik ki dünyada ilk 3'e giriyoruz. Şuanda dünyanın en büyük barajlarını yaptık. En ileri içme suyu, atık su arıtma tesisleri ve sulama alanları, barajlar ve göletler yaptık. Bu konuda büyük tecrübemiz var. Dost kardeş ülke Irak'a bu tecrübelerimizi aktaracağız. Bunun içinde bir bedel almayacağız. Hasbihal bir şekilde yapacağız. Cumhurbaşkanımızın talimatına göre Irak'a hareket edeceğiz.”