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Eroğlu'dan Şuhut çarşı esnafına ziyaret

Orman ve Su İşleri eski Bakanı ve Afyonkarahisar Milletvekili Prof.

Dr. Veysel Eroğlu baba ocağı Şuhut'ta çarşı esnafını ziyaret etti.


Eski Bakan Eroğlu'na, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, AK Parti Şuhut İlçe Başkanı Ali Diren, İl Genel Meclisi Üyeleri Umut Eroğlu, Gültekin Özdemir, parti üyeleri eşlik etti. Çarşı esnaflarını tek tek ziyaret eden eski bakan Eroğlu hayırlı ramazanlar temennisinde bulundu. Çarşı esnafları ile ayaküstü hasbihal eden Eroğlu esnafın sorunlarını dinleyerek gerekli notlarını aldı.

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