Eroğlu'ndan Afyon Türkeli Gazetesi'ne ziyaret

Türkeli Gazetesi İmtiyaz Sahibi Önder Artuk ve Türkeli Gazetesi Genel Yayın Danışmanı Hacı Hakkı Özsoy'u Orman ve Su İşleri Eski Bakanı Afyonkarahisar Milletvekili Prof. Dr. Veysel Eroğlu, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Sezen ile birlikte ziyaret etti. Türkeli Gazetesi'ndeki bayrak değişiminden dolayı hem Hacı Hakkı Özsoy hem de Önder Artuk'u tebrik eden Eroğlu, Türkeli Gazetesi'nin 80 yıla yakın bir süredir tarafsız, doğru ve ilkeli yayın anlayışından hiç sapmadan yayın hayatını sürdürdüğünü kaydetti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Türkeli Gazetesi Genel Yayın Danışmanı Hacı Hakkı Özsoy'da ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, hem İSKİ döneminde hem de bakanlığı döneminde ülkeye unutulmayacak eserler bırakan Bakan Eroğlu'na şimdiye kadar yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Türkeli Gazetesi İmtiyaz Sahibi Önder Artuk ise Türkeli Gazetesi'ne gerçekleştirdikleri ziyaretten dolayı Eroğlu ve beraberindekilere teşekkür ederek hiç yılmadan ülke menfaatleri doğrultusunda Eroğlu'nun çalışmalarının takdire şayan olduğunu ifade etti.