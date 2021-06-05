Eski Bakan Eroğlu baba ocağı Şuhut'ta

Dr. Veysel Eroğlu, baba ocağı Şuhut ilçesinde bir takım ziyaretlerde bulundu.

Eroğlu, AK Parti Şuhut İlçe Başkanlığı, Şuhut Kaymakamlığı, Şuhut Keşkek Evi, Şuhut Millet Bahçesi ve esnaf ziyaretinde bulunarak vatandaşlarla bir araya geldi. Eski Bakan Eroğlu, ilk gerçekleştirdiği AK Parti Şuhut İlçe Başkanlığı ziyaretinde AK Parti Şuhut İlçe Başkanı Ali Diren ve parti üyeleri ile bir araya gelerek teşkilat çalışmaları ile ilgili bilgi aldı. AK Parti Şuhut İlçe Başkanlığı Şuhut Kaymakamlığını ziyaret eden eski Bakan Eroğlu'nu, Şuhut Kaymakamı Erkan Kaçmaz, daire amirleri ve protokol üyeleri karşıladı. Eroğlu, Kaymakam Kaçmaz'dan merkez ve köylerde devam eden çalışmalarla ilgili bilgi alarak eğitimin önemine değinerek Şuhut ve Afyonkarahisar'ı eğitimde çağ atlatacaklarını ifade etti.

Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Şuhut Kaymakamlığı ziyaretinin ardından ziyaret ettiği çarşı esnafı bir süre ayaküstü hasbihal etti. Ardından Şuhut Millet Bahçesini ziyaret eden Eroğlu, burada protokol üyeleri ile birlikte fidan dikerek can suyunu verdi. Buradaki programının ardından yapımı biten yakın zamanda faaliyete girecek olan Şuhut Keşkek Evini ziyaret eden Eroğlu, burada incelemelerde bulundu. Eroğlu, son ziyareti olarak Şuhut Devlet Ziyaret ederek burada Şuhut Devlet Hastanesi Başhekimi Erkan Yıldız ve yönetimi ile bir araya geldi.