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Eski Bakan Eroğlu hemşehrilerine iftar verdi

Eski Orman ve Su İşleri Bakanı ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Prof.

Dr. Veysel Eroğlu, baba ocağı Şuhut ilçesinde hemşehrilerine iftar yemeği verdi.


Şuhut Belediyesi Şelale Düğün Salonunda düzenlenen iftar proğramına, Prof. Dr. Veysel Eroğlu'nun yanı sıra, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili ve Anayasa Komisyon Başkanvekili Avukat Ali Özkaya, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Avukat İbrahim Yurdunuseven, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, AK Parti Şuhut İlçe Başkanı Ali Diren, İl Genel Meclisi Üyeleri Umut Eroğlu, Gültekin Özdemir, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahiler eşliğinde devam ederken, eski Bakan Eroğlu ise iftar proğramına katılan misafirlere davete icabet ettiklerinden dolayı teşekkürlerini ifade etti. Yapılan duanın ardından iftar proğramı sona erdi. İftar proğramının ardından Eski Bakan Eroğlu Şuhut Atatürk Parkında hemşehrileriyle beraber çay tadında hasbihal etti.

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