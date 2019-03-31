Eski Bakan Eroğlu'nun sandığında AK parti birinci çıktı

Eski Orman ve Su İşleri Bakanı AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Profesör Doktor Veysel Eroğlu'nun oy kullandığı Kurtuluş İhsan Küçükarslan İlkokulu 1024 numaralı sandıkta AK Parti 115 oy ile birinci çıktı.

Eski Bakan Eroğlu'nun kullandığı 24 nolu sandıkta AK Parti 115 ile birinci çıkarken, CHP 59 oy ile 2'nci, MHP ise 45 oy ile üçüncü parti oldu.