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Eski belediye başkanı Hasan Yazıcı'nın acı günü

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesi eski belediye başkanı Hasan Basri Yazıcı’nın vefat eden kardeşi öğretim görevlisi Gazi Adnan Yazıcı toprağa verildi.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesi eski belediye başkanı Hasan Basri Yazıcı'nın vefat eden kardeşi öğretim görevlisi Gazi Adnan Yazıcı toprağa verildi.


İstanbul'da özel bir hastanede yaklaşık üç aydır tedavi gören Gazi Adnan Yazıcı (57) yaşam mücadelesini kaybetti. Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Bolvadin Meslek Yüksek Okulu öğretim görevlisi olan Gazi Adnan Yazıcı'nın cenaze törenine Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Ahmet Koca, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Sezen, eski İlçe Belediye Başkanı Hasan Basri Yazıcı, üniversite dekanları, öğretim görevlileri ve vatandaşlar katıldı.


Yazıcının cenazesi İkindi namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından ilçe kabristanlığında toprağa verildi.

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