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Eski döneme ait kandillerle birlikte yakalandılar

Afyonkarahisar’da jandarma ekiplerince tarihi eser kaçakçılarına yönelik yapılan operasyonda eski döneme ait 2 adet kandil el geçirildi.

Afyonkarahisar'da jandarma ekiplerince tarihi eser kaçakçılarına yönelik yapılan operasyonda eski döneme ait 2 adet kandil el geçirildi.


İI Jandarma Komutanlığı ekiplerince Emirdağ ilçesinde yapılan operasyonda, 3 şahıs ile birlikte eski döneme ait pişmiş topraktan yapılmış 2 adet kandil ele geçirildiği bildiriydi.


Meydana gelen olay ile ilgili olarak yakalanan şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatılarak adli makamlara sevk edildi.

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