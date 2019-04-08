Eski döneme ait kandillerle birlikte yakalandılar

Afyonkarahisar'da jandarma ekiplerince tarihi eser kaçakçılarına yönelik yapılan operasyonda eski döneme ait 2 adet kandil el geçirildi.

İI Jandarma Komutanlığı ekiplerince Emirdağ ilçesinde yapılan operasyonda, 3 şahıs ile birlikte eski döneme ait pişmiş topraktan yapılmış 2 adet kandil ele geçirildiği bildiriydi.

Meydana gelen olay ile ilgili olarak yakalanan şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatılarak adli makamlara sevk edildi.