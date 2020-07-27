Eski Emniyet Müdür Şen'den Başkan Zeybek'e ziyaret

Afyonkarahisar eski Emniyet Müdürü Fahrettin Şen, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'i ziyaret etti.

Afyonkarahisar'da görev yapmış eski emniyet müdürlerinden ve şu anda Kazakistan'ın Başkenti Astana Büyükelçiliği Güvenlik Ataşesi olarak görev yapan Fahrettin Şen, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'i ziyaret etti. Karşılıklı görüş alışverişinin bulunulduğu ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten Belediye Başkanı Zeybek, Şen'e görevlerinde başarılar diledi.