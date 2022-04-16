Eski kocası tarafından bıçaklanan kadının babası konuştu:

Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesinde boşandığı kocası tarafından bıçaklanarak ağır yaralanan kadının babası Saim Tüfekçi, asıl hedefin kendisi olduğunu ifade ederek; “Ben o şahsın en ağır cezayı çekmesini istiyorum” dedi.

Dazkırı'da dün akşam saatlerinde 2 buçuk yıl önce ayrıldığı eşinin kuaför dükkanına giden şahıs, bıçak darbeleriyle eski eşini yaralamıştı. Olayın ardından hastaneye kaldırılan ve geçirdiği ameliyatının ardından durumunun iyi olduğu açıklanan kadının babası Saim Tüfekçi, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir haftadır tehdit edildiklerini söyledi. Şahıstan şikayetçi olduklarını ve uzaklaştırma kararı bulunduğunu ifade eden Tüfekçi konuşmasına şöyle devam etti:

“Aslında hedefi bendim ama beni bulamadığı için kızama sarıyor. Kameralarda var. Dükkanın önünde duran arabaya vuruyor. Kızım da arabaya vurdular diye dışarıya çıkıyor. Sonra dışarda arbede yaşanıyor. Sonra kızım kaçıyor içeri ve içerde bıçaklama olayı oluyor. Bu tehditler uzun zamandır vardı. Dün bazı haberler çıktı doğru olmayan. Doğruyu söylesinler benim kızım anlaşmalı boşanalı 2 buçuk sene oldu. Benim kimseye ihtiyacım yok, ne parası ne puluna. Ben Denizli'den kızıma ev aldım. Bunun amacı biz de para var diye bizden para koparmaktı. Ben öyle düşünüyorum. Sevdiğinden değil. Böyle kişiler ot ile çöpü içiyorlar, kendilerini bilmiyorlar. Alkolik uyuşturucu bağımlısı kendisi. Alkollü olmasa kesinlikle gelemezdi. Kızım sağ tarafından kalın bağırsağından ameliyat oldu. Şuanda müşahede altında tutuluyor. Ben böylelerin en ağır cezasını çekmesini istiyorum.”