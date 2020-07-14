İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Eski Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ 'Korna virüs (Covit-19) sürecini değerlendirerek:

Eski Sağlık Bakanı ve AK Parti Erzurum Milletvekili Prof.

Dr. Recep Akdağ, ‘Korona virüs (Covit-19) sürecinde Türkiye'nin mücadelesine değinerek, “Bu pandemide batılı ülkeler sınıfta kaldı. Neden? Çünkü pandemiyi takip edecek yerinde yayılmasını engelleyecek saha ekipleri yetersizdi biz bunları senelerdir yetiştiriyoruz. Türkiye yoğun bakım ve solunum cihazı destinasyon sayısı açısından dünyanın en güçlü ülkesidir” dedi.


Akdağ, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen “Öncesi ve sonrasıyla 15 Temmuz Darbe Girişimi ve Sağlık Sektörüne Yansımaları' konulu konferansa katıldı. Bir termal otelde gerçekleştirilen konferansa AK Parti 58, 59, 60 ve 61'inci hükümetlerinde Sağlık Bakanlığı yapan Akdağ, konuşmasında pandemi sürecine değindi. Türkiye olarak süreci rahat karşıladıklarını söyleyen Akdağ, “Bunlar sağlık sisteminin varlığıyla oluyor. Bu pandemide batılı ülkeler sınıfta kaldı. Neden? Çünkü pandemiyi takip edecek, yerinde yayılmasını engelleyecek saha ekipleri yetersizdi, biz bunları senelerdir yetiştiriyoruz. Gerçekten sahada çok toplum sağlığı ekiplerimiz var. Hastane ve yoğun bakım şartlarında güçlü olmalısınız. Türkiye yoğun bakım ve solunum cihazı destinasyon sayısı açısından dünyanın en güçlü ülkesidir.”


Konferans, konuşmaların ve verilen plaketlerin ardından sona erdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.