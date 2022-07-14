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Eskişehir ve Afyonkarahisar ekipleri Datça yangınında

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Afyonkarahisar Orman İşletme Müdürlüğü müdahale ekibi Muğla’nın Datça ilçesinde devam eden yangına müdahale etmek için yola çıktı.

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Afyonkarahisar Orman İşletme Müdürlüğü müdahale ekibi Muğla'nın Datça ilçesinde devam eden yangına müdahale etmek için yola çıktı.


Datça ilçesi Mesudiye mahallesi Kocadağ mevkiinde önceki gün çıkan orman yangını için Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 7 arazöz ve 1 su tankeri, 30 personel ile birlikte gönderildi. 3 gündür devam eden yangına, Türkiye'nin her yerinden orman teşkilatına ve diğer kurumlara ait söndürme ekipleri müdahale ediyor. Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü 'de Eskişehir'den 3 arazöz ve 1 su tankeri ile Afyonkarahisar'dan 4 arazöz ve 30 personel ile birlikte yangının 2. günü Datça'ya ulaştırdı. Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğünde 21 arazöz ve 20 ilk müdahale ekibi bulunuyor. Ekiplerin bir kısmının Datça yangınına kaydırılması üzerine yedek kuvvetler göreve çağrıldı.

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