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Eskişehirspor: 0 - Adanaspor: 0

TFF 1.

Lig'in 19. haftasında Afyonkarahisar Zafer Stadyumu'nda oynanan Eskişehirspor-Adanaspor karşılaşması 0-0 beraberlikle sona erdi.


Yeni Eskişehir Stadyumunda meydana gelen hasar sonrasında Eskişehirspor iç karşılaşmalarını geçici olarak Afyonkarahisar Zafer Stadyumunda oynuyor. Karşılaşmaya Eskişehirspor taraftarları yoğun ilgi gösterdi.



Maçtan dakikalar


5. dakikada Adanasporun sağ taraftan Eren Keleş'in ortaladığı topu kale çizgisi önünde Furkan Özçal boş kale yerine üstten auta attı.


40. dakikada Eskişehirspor Furkan Balaban'ın ceza sahasına ortaladığı top, Halil İbrahim Öner'in kafa vuruşunda yandan dışarı gitti.


62. dakikada Eskişehirspor Alperen Kocabaşın ceza sahası dışından attığı şut kalenin üzerinden auta çıktı.



Stat: Afyon Zafer


Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Baran Eraslan, Bersan Duran


Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan ,Alperen Kocabaş ,Bedirhan Altunbaş, Mehmet Fevzi Yıldırım, Furgan Bolat (Tolga Yakut dk. 75), Furkan Balaban , Mehmet Özcan, İbrahim Halil Öner (Onur Bayramoğlu dk. 69), Kıvanç Karakaş (Hasan Ulaş Uygar dk. 82), Mete Kaan Demir, Cemali Sertel


Yedekler: Sezgin Coşkun, Onur, Hasan, Tolgaz, Sezgin, Melih Metehan


Teknik Direktör: Mustafa Özer


Adanaspor: İrfan Can Egribayat, Hakan Barış (Mustafa Samican Keskin dk. 46), Ahmet Dereli (Serges Eteme dk. 75), Eren Keleş, Enes Yasin Akyol, Amidou Diop (Moussa Bagayako dk. 69), Furkan Özçal, Renan Souza Diniz, Hakan Çinemre, Savaş Polat, Reis


Yedekler: Utku, Karacic, Evren, Bagayoko, Etame, Okan, Mustafa, Özer


Teknik Direktör: Engin İpekoğlu


Sarı Kartlar: İrfan Can Eğribayat, Enes Yasin Akyol, Diop, Hakan Barış (Adanaspor), Onur Bayramoğlu (Eskişehirspor)

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