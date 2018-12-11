ESOB Başkanı Konak'tan Cumhuriyet Başsavcısı Çelenk'e ziyaret

Afyonkarahisar Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Abdülkadir Konak, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk'i makamında ziyaret etti.

Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk'e hayırlı olsun ziyaretine Başkan Vekili Atilla Kocabaş ve Basın Danışmanı Fevzi Şen de katıldı. Başsavcısı Çelenk, Koruma Kurulunun önemine işaret ederek “Görev yaptığım her yerde, koruma kurulunun en faal çalışanları, en çok yararı dokunan üyesi Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğimiz olmuştur. Koruma Kurulunun önemine inanıyorum. Kurulun rutin toplantı yerine icraat yapar hale getirilmesini diliyorum. Bu konuda, birlikte güzel çalışmalar yapacağımıza inanıyorum” dedi.

ESOB Başkanı Abdülkadir Konak da yaptığı açıklamada, “Başsavcımızın temennilerine aynen katılıyoruz. Korumu Kurulunun yerinde kararlar alarak iş yapması yönünde tüm çabamızı göstereceğiz. Bu anlamda Başsavcımız Çelenk'e her türlü desteği vermeye hazırız” diye konuştu.