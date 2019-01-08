ESOB'tan yılın ilk toplantısı

Afyonkarahisar Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB), yılın ilk toplantısını Bolvadin'de gerçekleştirdi.

2018 çalışmalarının anlatıldığı toplantıda seçimlere katılan partilere çağrıda bulunan ESOB Başkanı Abdülkadir Konak “Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde bizde olduğu gibi değil. Partiler esnaftan temsilcileri birer ikişer kontenjan ayırıyor. Bizde de böyle olmalı. Buradan bütün partilerimize çağrıda bulunuyorum. Yerel siyasette de esnaf temsilcileri mutlaka olmalıdır. Bütün arkadaşlarımız da bu görüşte. Bizden birinin yerel siyasette olması, bizlerin işini kolaylaştıracak, belediyelerimizde muhatap bulabileceğiz” dedi.

“Poşetlerdeki reklam konusunda 3 aylık süre verildi”

Yıl başından bu yana uygulamaya konulan poşetlerin paralı satılması konusunda küçük esnafın mağdur olacağını kaydeden Konak, “Poşetlerdeki reklam konusunda 3 aylık süre verildi. Sonrasında bütün marketler beyaz ve reklamsız poşet satacak. Büyük marketlerin alt yapısı bu duruma hazır. Ancak küçük esnafımızın hazırlığı yok. O nedenle küçük esnafımıza yol gösterilmesi ve yardımda bulunulmasını talep ediyoruz” diye konuştu.