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Ev ve iş yerinden 662 adet tarihi eser çıktı

Afyonkarahisar’da elinde çok sayıda tarihi eser bulunun bir kişi düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da elinde çok sayıda tarihi eser bulunun bir kişi düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.


Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesince kaçakçılık suçlarının deşifresine yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda; O.Ç., isimli şahsın Dinar ilçesinde bulunan iş yeri ve ikamet adresinde yapılan aramada, 409 adet sikke, 226 adet obje, 20 adet yüzük, 6 adet ok ucu, 1 adet taşlaşmış ağaç fosili olmak üzere 662 adet tarihi eser ve 1 adet detektör ele geçirildi. Gözaltına alınan O.Ç., hakkında işlem yapılacağı bildirildi.

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