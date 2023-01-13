Evcil hayvan dükkanlarına yönelik denetim

Kuruma bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen denetimlerde kent merkezinde çok sayıda pet shopa gidildi. Görevli personeller iş yerinde satışı yapılan hayvanların yaşam şartları ile birlikte sağlıklarını kontrol etti.

Kurum personelleri ayrıca kırsal bölgeler başta olmak üzere ilçelerde de başlattığı anaç koyun keçi desteklemeleri çerçevesinde tespit çalışmalarına devam ediyor. Ziyaretlerde personellerin besicilere sağlanan destek konusunda da bilgilendirme yaptıkları belirtildi.