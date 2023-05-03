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Evciler ilçesinde 7 çiftçiye sorgum sudan otu tohumu dağıtıldı

Afyonkarahisar’ın Evciler ilçesinde 7 çiftçiye sorgum sudan otu tohumu dağıtıldı.

Afyonkarahisar'ın Evciler ilçesinde 7 çiftçiye sorgum sudan otu tohumu dağıtıldı.


Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi (TAKEP) çerçevesinde Evciler ilçesinde sorgum sudan otu tohumu çiftçilere teslim edilmiştir. Tohumların 120 dekar alanda 7 çiftçi tarafından ekimi yapılacağı kaydedildi. Dağıtımın ardından yapılan açıklamada ise “Kuraklığın yaşandığı bu dönemde tarımsal üretimde daha az suya ihtiyaç duyan ürünler arasında olan Sorgum Sudan Otu ile hayvansal kaba yem ihtiyacının karşılanması amaçlanmıştır” ifadelerine yer verildi.

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