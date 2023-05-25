Afyonkarahisar'ın Evciler ilçesinde gerçekleştirilen Süt Sığırcılığı Kursu sona erdi.

Kurs Evciler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi. Yaklaşık 40 kişinin katıldığı kursta besicilere hayvancılığın geleneksel yöntemlerden farklı olarak, daha karlı ve verimli yapılabilmesi amacıyla teknik, yeni teknolojiyi kullanmasını bilen çiftçilerin yetiştirilmesini sağlamak için eğitim verildi. 4'ncü dönem Süt Sığırcılığı Kursunun tamamlandığı ilçede besiciler faaliyetten dolayı Evciler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerine teşekkür etti.