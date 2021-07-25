Evciler'de polis 12.20 gram eroin ele geçirdi

Afyonkarahisar'ın Evciler ilçesinde polis tarafından durdurulan iki şahsın yapılan üst aramasında 12.20 gram eroin ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretini önlemeye yönelik yapılan çalışmalarda Dinar Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Evciler İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından Evciler ilçesinde şüphe üzerine durdurulan 2 şahsın üzerinde arama yapıldı. Aramada 12.20 gram eroin ele geçirilirken olayın ardından 2 şahıs polis tarafından gözaltına alındı.