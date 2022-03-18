İhlas Haber Ajansı

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Evciler'de uyuşturucu ile mücadele ele alındı

Afyonkarahisar’ın Evciler ilçesinde polis tarafından uyuşturucu ile mücadele konusunda bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar'ın Evciler ilçesinde polis tarafından uyuşturucu ile mücadele konusunda bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.


Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği'nde görevli polis ekipleri uyuşturucu ile mücadele konusunda bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıya muhtarlar, kamu görevleri katıldı. Toplantıda dünyada ve Türkiye'de önemli sorunları içerisinde yer alan uyuşturucu madde bağımlılığın önlenebilmesi için neler yapılması gerektiği anlatıldı. Toplantıların ilerleyen günlerde de devam edeceği belirtildi.

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