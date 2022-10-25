Evde çıkan yangın paniğe neden oldu

Afyonkarahisar'da evdeki sobadan çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu.

Olay, Sandıklı ilçesi Çakır mahallesi Selvi sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ahmet Y.'ye ait evin mutfak bölümünde kurulu kömür sobasından henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler hızlı bir şekilde yangına müdahale ederek söndürdü. Kısa sürede

Evin tüm odalarını saran yangında evdeki eşyalar kullanılamaz hale gelirken, itfaiye ekipleri tutuşan halıları balkona çıkararak yangını söndürdü.

Ölen ya da yaralananın olmadığı yangının ardından inceleme başlatıldı.