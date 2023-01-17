Evde ‘zorla tutulan bir kadın var' ihbarı polisi alarma geçirdi

Olay, Bolvadin ilçesi Yakup Şevki Paşa mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.C. isimli bir şahsın 16 yaşındaki Z.S. isimli kadını evinde zorla tuttuğu ihbarını alan polis ekipler harekete geçti. Söz konusu adrese baskın düzenleyen Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Z.S. isimli kadını koruma altına alırken, B.C.'yi ise gözaltına aldı. Evde arama yapan ekipler uyuşturucu içme aparatları da ele geçirdi.

Olayın ardından emniyete götürülen B.Ç., işlemlerinin ardından sevk edildiği savcılık tarafından ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.