Evin terasında kumar oynayan 10 kişiye, 18 bin 190 TL ceza yazıldı

Afyonkarahisar'da bir eve baskın düzenleyen polis ekipleri teras katta kumar oynandığını tespit ederek kumar oynayan 10 kişiye 18 bin 190 TL para cezası uygulandı.

Kent merkezi Dumlupınar Mahallesinde bir evin teras katında kumar oynandığı ihbarına alan polis ekipleri bir müddet izlenen adrese gece saat 02.30 sıralarında baskın düzenledi. Baskında oda içerisindeki şahısların masa etrafında iskambil kağıtları ile oyun oynadıkları ve masa üzerinde 2 bin 100 TL para olduğu tespit edildi. İşletmecinin A.A., isimli şahıs olduğu belirlenen yerdeki toplam 10 kişiye 18 bin 190 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca bahse konu mekanın işletmecisi olduğu iddia edilen A.A., isimli şahsın yapılan üst aramasında bulunan 16 bin 950 TL paraya el konuldu.