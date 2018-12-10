Evinde 1,5 ton ağırlığında Roma dönemine ait mezar taşı ele geçirildi

Afyonkarahisar'da polis ekipleri tarafından bir evde yapılan aramalarda, 1,5 ton ağırlığında Roma dönemine ait, üzerinde Grekçe yazılar bulunan mezar taşı ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kent genelinde kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik olarak yapılan çalışmalar neticesinde tarihi eser satışı yapacağı tespit edilen bir şahsın ikameti ve eklentilerinde arama yapıldı. Aramada 1,5 ton ağırlığında Roma dönemi 4. yüzyıla ait üzerinde Grekçe yazılar bulunan mezar taşı ele geçirildiği bildirildi.

Konuya ilişkin, 1 şahıs gözaltına alınırken tahkikatların devam ettiği öğrenildi.