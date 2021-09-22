İhlas Haber Ajansı

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Evinde bir çuval uyuşturucuyla yakalandı

Afyonkarahisar’da evine çuvalla uyuşturucu taşıyan şahsı jandarma düzenlediği operasyonla yakaladı.

Afyonkarahisar'da evine çuvalla uyuşturucu taşıyan şahsı jandarma düzenlediği operasyonla yakaladı.


Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Sandıklı ilçesi Örenkaya köyünde ikamet eden A.D., isimli şahsın evine çuval içerisinde uyuşturucu madde getirdiği yönünde istihbarat alındı. İhbar üzerine jandarma ekiplerince şahsın ikametine baskın yapıldı. Yapılan baskında gerçekleştirilen aramada, 2 kilo 77 gram kubar esrar, 3 paket yaprak sigara kağıdı, uyuşturucu madde paketlemede kullanılacağı değerlendirilen 10 adet folyo poşet ve 1 adet cep telefonu ele geçirildi. Operasyonun ardından A.D., isimli şahıs gözaltına alındı.

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