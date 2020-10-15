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Evinde kaçak cep telefonu satan şahsa polis operasyonu

Afyonkarahisar’da evinde gümrük kaçağı cep telefonu satan şahıs polis operasyonu ile gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da evinde gümrük kaçağı cep telefonu satan şahıs polis operasyonu ile gözaltına alındı. Şahsın evinde yapılan aramalarda ise 8 kaçak cep telefonu ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 4 bin 500 TL para ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, operasyon İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yapıldı. Aldığı istihbarat üzerine bir eve baskın düzenleyen ekipler evde yaptıkları aramada 8 kaçak cep telefonu ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 4 bin 500 TL para yakaladı.


Operasyonun ardından 2 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

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