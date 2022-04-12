İhlas Haber Ajansı

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Evinde uyuşturucu satan şahıs tutuklandı

Afyonkarahisar’da uyuşturucu satışı yaptığı iddia edilen şahsın evine düzenlenen baskında 40,4 gram metamfetamin ve ruhsatsız tüfek ele geçirilirken, gözaltına alınan şahıs ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

Afyonkarahisar'da uyuşturucu satışı yaptığı iddia edilen şahsın evine düzenlenen baskında 40,4 gram metamfetamin ve ruhsatsız tüfek ele geçirilirken, gözaltına alınan şahıs ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.


Olay, kent merkezine bağlı Çavdarlı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, köyde yaşayan M.B., isimli şahsın uyuşturucu sattığı yönünde bilgi alan ekipler şüphelinin evine baskın düzenledi. Baskında 40,4 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi, 2 adet av tüfeği ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi. Olayın ardından gözaltına alınan şahıs sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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