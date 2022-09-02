İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Evinden 415 gram esrar çıkan şahıs gözaltına alındı

Afyonkarahisar’da jandarma tarafından yapılan operasyonda 415 gram esrar ve 5 kök kenevir ele geçirilirken, olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da jandarma tarafından yapılan operasyonda 415 gram esrar ve 5 kök kenevir ele geçirilirken, olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.


Olay, merkeze bağlı Salar beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, beldede K.B., isimli bir şahsın kenevir ektiği bilgisini alan jandarma ekipleri şüphelinin adresine baskın düzenledi. Baskında yapılan aramada 415 gram esrar ve 5 kök kenevir ele geçirildi. Olayın ardından K.B., isimli şahıs gözaltına alınırken, işlemlerinin devam ettiği kaydedildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.