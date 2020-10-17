Evini atölyeye, balkonunu ise sergi salonuna çevirdi

Afyonkarahisar'da yaşayan 81 yaşındaki emekli öğretmen evini atölyeye çevirerek kıl testereyle ahşaptan yaptığı eserleri balkonunda sergilemeye başladı.

Ahşaba gönül veren Yakup Demirci, üzerinde Türkçe, Arapça Allah ve Kuran-ı Kerim'den ayetlerin yazdığı tabloları isteyenlere çoğunlukta ücretsiz olarak hediye ediyor. Reklamcı arkadaşlarından esinlenerek, ahşaba şekil vermeye başlayan Demirci, 30 yıldır hobi olarak kıl testereyle göze hitap eden eserler üretiyor. Pandemi döneminde yetkililerin ‘Evde kal' çağrısına uyan emekli öğretmen Demirci, evinin bir odasını ve balkonunu atölyeye çevirdi. Burada gün içinde hobi olarak ahşaba şekil vermeye başlayan Demirci, hazırladığı eserleri balkonda ve evinin önünde sergilemeye başladı. Görenlerin hayran kaldığı ahşap eserleri Demirci, isteyenlere parasız hediye ediyor. Ahşapla uğraşmanın stres aldığını ifade eden Demirci, ömrünü balkonunda ahşapla uğraşarak geçirmekten mutlu olduğunu söyledi.

“Boş durmayı sevmiyorum”

30 yıldır ahşapla uğraştığını ifade eden Demirci, bu uğraşının çok rahatlatıcı olduğunu dile getirdi. Demirci şöyle devam etti:

“Haliyle bu uğraşım beni çok rahatlatıyor. Virüsün topluma sağladığı sıkıntıyı ben burada unutuyorum. Canım istediği zaman çalışıyorum, canım istediği zaman istirahat ediyorum. Boş teneke çok ses çıkarır derler o bakımdan ben boşluğu sevmiyorum. Bu çalışmayla vakit geçirmiş oluyorum.”

“Daha önce dükkanda çalışıyordum”

Daha önceden dükkanının olduğunu, ancak sonradan evde bu işlere devam ettiğini anlatan Demirci: “Daha önceden benim dükkanım vardı. Bu virüs çıktıktan sonra o dükkandan alet edevatı evime getirdim. Burada çalışmaya başladım. Evde de epey iş yapar hale geldik. Her ne kadar ev olsa da güzel işlerimizi yaptık” dedi.

"Hediye olarak veriyorum"

Yaptığım eserleri balkonunda sergilediğini kaydeden Demirci, yoldan geçenlerin meraklı gözlerle balkonuna baktığını söyledi. Demirci sözlerini şöyle sürdürdü:

“Görenler bu çalışmayı meraklı gözlerle seyrediyorlar. Fiyat sorarak diyalog kuruyorlar. Ben de ‘nerede kullanacaksınız?' diye soruyorum. Ben daha çok para almadan hediye veriyorum. Onlar da memnun olarak ayrılıyorlar. Amacım da zaten para kazanmak değil daha çok gençlere çalışmanın güzel bir şey olduğunu göstermek istiyorum. O yüzden burada gönlümce çalışıyorum. Ömrümün sonuna kadar bu işle meşgul olmaya devam edeceğim.”