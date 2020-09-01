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Evinin bahçesine kenevir ekip esrar imal etti

Afyonkarahisar’da evinin bahçesine kenevir eken bir şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Afyonkarahisar'da evinin bahçesine kenevir eken bir şahıs jandarma tarafından yakalandı. Şahsın evinde yapılan aramada ise 1 kilo 50 gram esrar ele geçirildi.



Olay, Çay ilçesi Akkonak köyünde meydana geldi. Köyde ikamet eden B.A., isimli şahsın evinin bahçesine kenevir ektiği ihbarını alan ekipler şüphelinin evine baskın düzenledi. Baskında yapılan aramalarda bahçede 1 kök kenevir ile kurutulmuş halde 1 kilo 50 gram esrar ve 3 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.


Olayın ardından gözaltına alınan B.A.'nın işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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