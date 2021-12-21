Evli ve 3 çocuk babası şahsın 11 yaşındaki kız çocuğuna taciz iddiası

Afyonkarahisar'da 11 yaşındaki kız çocuğuna, duvarlarını boyamaya gittiği evin merdiven boşluğunda tacizde bulunan şahıs, apartman sakinleri ve diğer inşaat ustaları tarafından darp edilerek polise teslim edildi. Hakkında suç duyurusunda bulunulan şahıs delil yetersizliğinden serbest bırakıldı.

Olay, Afyonkarahisar kent merkezinde bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, evli ve 3 çocuk babası H.K. (36) isimli şahıs, içini boyamak için gittiği bir dairenin merdiven boşluğunda 11 yaşındaki bir kız çocuğuna tacizde bulundu. Kız çocuğunun çığlık atmasıyla toplanan apartman sakinleri ve binadaki diğer inşaat çalışanları duruma müdahale etti. Şahsı darp eden vatandaşlar daha sonra cep telefonu ile videoya çekerek polise teslim etti. Hakkında suç duyurusunda bulunulan şahıs delil yetersizliğinden serbest bırakıldı.

Şahsın iddiaya göre daha önce de bir kadına tacizde bulunduğu ve ayrıca ikamet ettiği Çayırbağ kasabasında bir eve girerken yakalandığı öne sürüldü.