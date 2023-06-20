Eyyüp Çetin Avrupa Güreş Şampiyonasında ikinci oldu

Arnavutluk'ta düzenlenen U17 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Afyonkarahisar Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi sporcusu Eyyüp Çetin, serbest stil 92 kilo Avrupa ikincisi oldu.

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, Eyyüp Çetin'in bu başarısını kutlayarak, sporcuyu ve antrenörünü tebrik etti. Kasapoğlu, "Eyyüp Çetin'in Avrupa ikinci olması, hem kendisi hem de Türk güreşinin geleceği açısından büyük bir gurur kaynağı. Bu başarı, genç sporcularımızın becerilerin ve kadromuzun uluslararası arenada ne kadar değerli olduğunu bir kez daha gösterdi. Eyyüp Çetin'in bu başarısı, Türkiye güreşinin geleceği için umut veren bir adım oldu. Sporcumuzu ve antrenörümüzü tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.