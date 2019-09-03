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Fasulye piyasası altın çağını yaşıyor

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde fasulye piyasası altın çağını yaşıyor.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde fasulye piyasası altın çağını yaşıyor. Fasulye üreticileri, ''fasulye önce ağlattı, sonra güldürdü'' diye belirtiyorlar.


Şuhut Fasulye Pazarında fasulye fiyatının 2,8 lira ile 3 buçuk lira arasında olması üreticinin yüzünü gülüyor. Fasulye piyasasının son 5 yılın altın çağını yaşadığını belirten üretici, fiyatların önce ağlattığını sonra güldürdüğünü belirtti. Fasulye fiyatlarında yüzü gülen üreticiler, piyasanın bu şekilde devam etmesi gerektiğini belirtiyorlar


Fasulye üreticisi Mehmet Ali Turan, konuyla ilgili açıklamalarında, ''Fasulyeyi tarladan kaldırdık, fiyatlar 2 ile 3 lira arasında değişiyor. İki lira 80 kuruşa mahsulümüzü verdik, yani fiyatlar normal, zarar etmedik'' dedi.


Bir diğer fasulye üreticisi İsa Avcı ise, ''Fasulye fiyatları önce ağlattı, sonra güldürdü. Fasulyeyi 3,5 liraya verdim. Bundan evvel 1,25 liraya da verdik, 1 liraya da verdik. Ama şimdi Allah bereket versin kazanıyoruz. Bu meslek çok riskli, kalbin sağlamsa öyle yapacaksın. Kalbin çürükse fırladı mı heyecandan gidersin. Düştü mü kalp krizinden gidersin bu kadar basit'' ifadelerine yer verdi.

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