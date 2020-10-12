İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Feci kazada ölen ve yaralananların kimlikleri tespit edildi

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücüler ile ölü ve yaralıların kimlikleri belirlendi.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücüler ile ölü ve yaralıların kimlikleri belirlendi. Kazada hayatını kaybeden kişinin 90 yaşında olduğu ortaya çıktı.


Kaza, Şuhut ilçesi Efe köyü yolunun 8. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şuhut'tan Efe köyü istikametine giden Gazi Gültekin(55) idaresindeki 03 SB 522 plakalı Renault marka otomobil ile karşı yönden gelen Halil Usta (33) yönetimindeki 03 BB 026 plakalı Fiat marka otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler Ali Çetinkaya'nın (90) araç içerisinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada ağır yaralanan Gazi Gültekin için bölgeye 112'ye ait ambulans helikopter istenirken, yaralı helikopterle Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Diğer yaralılar Halil ve Ayşe Usta ile Hasan Akgül'de ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.


Kaza ile ilgili jandarma tarafından başlatılan inceleme çalışmaları devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.