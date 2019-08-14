İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Festivalde Hasan Yılmaz rüzgarı esti

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesine bağlı Karaadilli beldesinde düzenlenen patates ve vişne festivalinde Hasan Yılmaz rüzgârı esti.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Karaadilli beldesinde düzenlenen patates ve vişne festivalinde Hasan Yılmaz rüzgârı esti.


Açılış konuşmasını Karaadilli Belde Belediye Başkanı Mesut Ulusoy'un yaptığı festival, protokol üyelerinin günün anlam ve önemine binaen konuşmasıyla devam etti. Konuşmaların ardından Ses Sanatçıları Dr. Ayhan Karagül ve Serap Şan şarkılarıyla izleyiciler tarafından takdir topladı. Son olarak sahne alan Ses Sanatçısı Hasan Yılmaz birbirinden güzel oyun havası ve şarkılarıyla vatandaşları büyüledi. Programa katılan vatandaşlar Hasan Yılmaz eşliğinde oyun havası oynayarak doyasıya eğlendi.


Öte yandan düzenlenen festivale, Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Dr. Mehmet Boztepe, Anayasa Komisyon Başkanvekili ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Av. Ali Özkaya, Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, Ses Sanatçısı Hasan Yılmaz, Ses Sanatçısı Dr. Ayhan Karagül, Serap Şan, Sunucu Şehriban Tekçe, AK Parti Şuhut İlçe Başkanı Ali Diren ve çok sayıda vatandaş katıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.