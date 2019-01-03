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FETÖ ile mücadele eden Savcı Osman Çabuk'un ismi parka verildi

Afyonkarahisar’da FETÖ ile etkin bir şekilde mücadele eden Savcı Osman Çabuk’un ismi Belediye Meclisi tarafından bir parka verildi.

Afyonkarahisar'da FETÖ ile etkin bir şekilde mücadele eden Savcı Osman Çabuk'un ismi Belediye Meclisi tarafından bir parka verildi.


Afyonkarahisar'da Cumhuriyet Savcılığı görevinde bulanan ve birçok Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesini tespit edilerek adalet önünde hesap vermelerini sağlayan Osman Çabuk'un ismi Afyonkarahisar Belediye Meclis'nden çıkan kararla Dört Yol Mahallesi'ne yapılan bir parka verildi. Yine Selçuklu Mahallesinde yapılan parka ise Prof.Dr. Veysel Eroğlu Parkı isminin verilmesi talebi hakkında teklif kabul edildi.

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